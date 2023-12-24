https://news.day.az/world/1624584.html Турция объявила о начале военной операции против РПК в Ираке
Турция объявила о начале военной операции против РПК в Ираке
Турция начала проводить воздушные операции на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана (РПК).
Как передает в воскресенье Day.Az, об этом сообщило министерство обороны страны.
В ночь на субботу, 23 декабря, боевики РПК совершили нападение на турецких военнослужащих, в результате которого шесть человек погибли.
По данным Минобороны, еще шестеро солдат погибли в столкновении с боевиками РПК в ходе операции "Коготь-Замок".
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