Турция объявила о начале военной операции против РПК в Ираке

Турция начала проводить воздушные операции на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана (РПК).

Как передает в воскресенье Day.Az, об этом сообщило министерство обороны страны.

В ночь на субботу, 23 декабря, боевики РПК совершили нападение на турецких военнослужащих, в результате которого шесть человек погибли.

По данным Минобороны, еще шестеро солдат погибли в столкновении с боевиками РПК в ходе операции "Коготь-Замок".