Израиль проводит масштабный рейд на Западном берегу Иордана
Израильские военные начали широкомасштабный рейд в городах Вифлеем, Наблус, Хеврон и Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
По его данным, в штурме принимает участие большой контингент израильских военнослужащих в сопровождении тяжелых бульдозеров. Есть свидетельства того, что порядка 40 единиц техники израильской армии въехали в лагерь беженцев Нур-Шамс. Также сообщается об ожесточенных столкновениях и боях между палестинскими бойцами сопротивления и израильскими оккупационными силами в нескольких районах.
Al Jazeera отмечает, что рейды происходят по всему Западному берегу реки Иордан, таким образом израильские военные пытаются расправиться с центрами палестинского вооруженного сопротивления.
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