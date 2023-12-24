https://news.day.az/world/1624597.html Тяжелое ДТП в центре Стамбула - есть погибшие
Тяжелое ДТП в центре Стамбула - есть погибшие
В районе Бешикташ турецкого Стамбула микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в результате ДТП пострадали в общей сложности девять человек, шестеро из которых находились в микроавтобусе, остальные - в легковом автомобиле.
Пострадавшие госпитализированы в ближайшую больницу.
По факту ведется расследование.
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