В США спрогнозировали, каким будет президентство Трампа в случае победы

Бывший генеральный прокурор Соединенных Штатов Билл Барр предупредил, что в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом его президентство не станет продуктивным, так как он будет сосредоточен на политическом возмездии демократам. Как передает Day.Az, в интервью Fox News он заявил, что Трамп будет "президентом-хромой уткой".

"Одна из причин, по которой я против Трампа как кандидата, заключается в том, что я не думаю, что он сможет продвинуть страну вперед", - заявил Барр.

Он выразил беспокойство его стилем управления и тем фактом, что Трамп "продолжает потакать гневу и разочарованию вместо конструктивного подхода к решению проблем". По его словам, возможное президентство Трампа "будет хаотичным и не принесет много".

"Он будет президентом-хромой уткой", - констатировал Барр.

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