Президент Аргентины раскрыл подробности разговора с Илоном Маском

Илон Маск заинтересовался в аргентинском литии. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, подробности разговора с американским бизнесменом президент страны Хавьер Милей раскрыл телеканалу Canal 13.

Глава Аргентины сообщил, что Маск звонил ему и выразил крайнюю заинтересованность в литии. "Также очень заинтересованы правительство США и многие американские компании, - добавил Милей. - Но им нужна правовая база, гарантирующая соблюдение прав собственности".

Президент подчеркнул, что сейчас иностранный бизнес опасается инвестировать в аргентинскую экономику, поскольку местные политики "систематически обворовывают успешных".

Аргентина, Чили и Боливия образуют так называемый литиевый треугольник, обладая более чем половиной разведанных запасов этого металла, который еще называют белой нефтью. Литий широко используется для производства автомобильных аккумуляторов, а Маск владеет компанией Tesla, которая выпускает электрокары.

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