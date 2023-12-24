Яшар Гюлер прибыл на границу с Ираком из-за боев с РПК

Министр обороны Турции Яшар Гюлер прибыл на границу с Ираком на фоне ожесточенных боев с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК). Об том сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Министр национальной обороны Яшар Гюлер, который в течение ночи руководил операциями из оперативного центра ВВС, с первыми лучами солнца отправился на иракскую границу. Министра Яшара Гюлера сопровождает командный состав вооруженных сил Турции", - следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Турции в соцсетях сообщило о проведении военной операции на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) после гибели двенадцати своих военнослужащих. До этого сообщалось, что на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков РПК погибли шесть турецких военнослужащих.

Турецкое оборонное ведомство сообщило, что в ходе столкновения с боевиками РПК в районе операции "Коготь-замок" погибли еще шестеро военнослужащих и один был ранен. В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, в ходе столкновения были нейтрализованы 13 террористов.

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