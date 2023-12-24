Израильская армия приостановила на 4 часа боевые действия в центральной части Газы

Израильские военные сделали четырехчасовую паузу в боевых действиях в центральной части сектора Газа для предоставления местным жителям возможности пополнить запасы жизненно необходимых продуктов.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ).

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Сегодня с 10:00 до 14:00 были приостановлены бои в районе Аль-Барака.

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