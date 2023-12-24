Китай будет развивать собственные ЧВК для защиты проектов за рубежом

Китай намерен постепенно развивать собственные частные военные компании (ЧВК) для обеспечения безопасности зарубежных проектов в неблагополучных регионах мира, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, кризис в Украине и обострение палестино-израильского конфликта продемонстрировали те риски, с которыми могут столкнуться китайские инвесторы при работе в зарубежных странах. Тема обеспечения безопасности китайских граждан и предприятий обсуждалась в ходе прошедшего в Пекине семинара, организованного Китайско-африканским деловым советом и Китайским институтом современных международных отношений.

В нем приняли участие крупнейшие китайские компании по обеспечению безопасности Huaxin Zhongan Group, торгующаяся на Шанхайской бирже Anbang Save-Guard Group и DeWe Security, которая является подразделением прошедшей IPO на бирже Гонконга Frontier Services Group. Кроме того, на мероприятии присутствовали представители других компаний из этого сектора и чиновники из МИД КНР.

Как отмечает газета, в настоящее время в разных странах мира работают около 47 000 компаний с китайским капиталом. В основном они занимаются проектами в сфере энергетики, добычи полезных ископаемых, строительства инфраструктуры и производства. По данным доклада Министерства коммерции КНР за 2022 год, их общий штат составляет 4,1 млн человек, из которых 2,5 млн - иностранные граждане.

"Есть текущие, традиционные проблемы в сфере безопасности в таких регионах, как Западная Азия, Африка и Латинская Америка", - заявил газете исполнительный директор одной из крупнейших частных охранных компаний Китая Frontier Services Group Ли Сяопэн.

"Однако есть и много других новых проблем, которые предстоит решить, в том числе война в Украине и израильско-палестинский конфликт. Мы уже получали запросы о помощи в эвакуации китайских граждан", - добавил он.

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