ЦАХАЛ ударил по военному объекту "Хезболла" в Ливане

Израильский истребитель атаковал военный объект шиитской организации "Хезболла" на территории Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Истребитель ЦАХАЛа нанес удар по военному объекту "Хезболла" в Ливане. Кроме того, ЦАХАЛ открывал огонь для предотвращения угрозы в нескольких районах в Ливане", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "некоторое время назад было зафиксировано несколько запусков [ракет и снарядов] из Ливана в направлении районов Авивим, Маргалиот и Араб-эль-Арамше на севере Израиля". "ЦАХАЛ ответил артиллерийским огнем и огнем из танковых орудий по местам, откуда велись обстрелы", - добавили военные.

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