Турецкие спецслужбы уничтожили одного из главарей РПК в Сирии

В результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции на севере Сирии нейтрализован один из главарей террористической организации РПК, передает Day.Az.

Террорист под кодовым позывным "Бахоз Африн" с 2021 года занимал "должность" т.н. ответственного за сирийский район Айн-аль-Араб (Кобани). "Бахоз Африн" примкнул к РПК в 2019 году.

Отмечается, что РПК испытывает серьезный кризис в Айн-аль-Арабе из-за нехватки "руководящих кадров".

Террористы, "назначаемые" на "должность" так называемого ответственного по данному региону систематически нейтрализуются турецкими спецслужбами.

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