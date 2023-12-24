Корабль ВМС США обстрелял летательный аппарат хуситов

Американский корабль открыл огонь по разведывательному летательному аппарату йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Красном море, один из снарядов взорвался около судна, следовавшего из российского порта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель движения Мухаммед Абдель Салям.

"Во время полета разведывательного аппарата, принадлежащего ВМС Йемена, над Красным морем американский корабль <...> открыл огонь из нескольких орудий", - говорится в сообщении, размещенном на странице представителя движения в социальной сети X (ранее Twitter). По его информации, один из снарядов разорвался рядом с судном под флагом Габона, следовавшим из одного из российских портов.

20 декабря лидер движения "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси обвинил Соединенные Штаты в стремлении милитаризировать Красное море. Аль-Хуси подчеркнул, что "действия США не направлены на защиту международного судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе", а представляют для него опасность.

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