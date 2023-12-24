https://news.day.az/world/1624697.html Нетаньяху заявил, что израильские войска углубляются внутрь сектора Газа
Нетаньяху заявил, что израильские войска углубляются внутрь сектора Газа
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) углубляется внутрь сектора Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает Reuters.
Премьер отметил, что они будут сражаться до "полной победы" над палестинским радикальным движением ХАМАС.
Он также отметил, что израильская армия платит высокую цену за вторжение.
"Мы делаем все, чтобы защитить жизни наших воинов", - подчеркнул премьер.
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