Боррель обвинил европейских избирателей в боязливости

Страх европейских избирателей перед неизвестным может привести к тому, что они поддержат правые популистские партии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом в интервью The Guardian заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, комментируя предстоящие выборы в Европарламент.

"Я боюсь страха, боюсь, что европейцы голосуют, потому что боятся. Научно доказано, что страх перед лицом неизвестного и неопределенности порождает гормон, требующий реакции безопасности. Это факт", - сказал он.

Вместе с этим Боррель отметил, что Евросоюз сегодня оказался "в состоянии между двумя войнами": на Украине и в секторе Газа. Он призвал избирателей поддержать политические силы, которые могут представить четкий анализ ситуации. "Если мы не сможем этого сделать, я думаю, что европейские выборы будут такими же опасными, как и выборы в США", - подчеркнул глава евродипломатии.

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