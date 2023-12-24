В ООН рассказали об эксплуатации бедных стран богатыми

Богатые страны используют "зеленый переход" как предлог для стимулирования своей экономики за счет развивающихся, эксплуатируя устаревшие правила Всемирной торговой организации (ВТО).

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, Об этом в интервью Financial Times (FT) заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан.

"Многие торговые правила запрещают политику, которую могут использовать развивающиеся страны. А развитые страны имеют больше финансовых возможностей для субсидирования в тех областях, которые благоприятны для окружающей среды", - сказала она.

Гринспан также отметила, что международная торговая система, которая позволила добиться прогресса таким государствам, как Южная Корея и Коста-Рика, больше не работает для беднейших слоев населения. "Торговля и инвестиции были двумя столпами, на которых развивающиеся страны вставали на путь динамичного роста", - указала представитель ООН.

Но сегодня, по ее словам, такие страны оказались лишены доступа на рынки из-за быстрых темпов технологических изменений и новых барьеров в богатых странах. "Страны, наименее подготовленные к цифровым технологиям, еще больше отстают в цифровом мире", - добавила Гринспан.

Вместе с этим она заметила, что еще одним препятствием для развивающихся стран может стать возвращение глобальных игроков к протекционистской, промышленной политике. Гринспан привела в пример спор Индонезии и ЕС в ВТО, напомнив, что объединение ранее ввело ограничения на экспорт индонезийского никеля и потребовало перерабатывать руду на месте. "Они [индонезийцы] хотели, чтобы его [никель] экспортировали не в сыром виде, а с добавленной стоимостью. Поэтому подали в арбитраж в ВТО. Они проиграли в первую очередь именно потому, что правила мировой торговли не были скорректированы", - указала она.

Генсек ЮНКТАД также раскритиковала новые "зеленые правила" ЕС, запрещающие импорт из обезлесенных земель, назвав их слишком карательными. Механизм корректировки углеродных границ в рамках Парижского соглашения, по ее мнению, также далек от справедливости, поскольку развивающиеся страны должны платить ту же цену на выбросы углерода, что и страны ЕС.

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