https://news.day.az/world/1624702.html В Германии усилены меры антитеррористической безопасности
В Германии усилены меры антитеррористической безопасности
В Германии решили усилить меры безопасности в Кельнском соборе в связи с признаками теракта, запланированного на Рождество и новогоднюю ночь, а также в связи с предупреждениями правительства о растущей угрозе исламистского насилия, прозвучавшими в последние недели.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.
В канун Рождества правоохранители будут проверять всех посетителей Кельнского собора на предмет безопасности и рекомендовали им приходить на службы пораньше.
Полиция заявила, что не может сообщить подробности, ссылаясь на продолжающееся расследование.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре