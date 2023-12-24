В Германии усилены меры антитеррористической безопасности

В Германии решили усилить меры безопасности в Кельнском соборе в связи с признаками теракта, запланированного на Рождество и новогоднюю ночь, а также в связи с предупреждениями правительства о растущей угрозе исламистского насилия, прозвучавшими в последние недели.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

В канун Рождества правоохранители будут проверять всех посетителей Кельнского собора на предмет безопасности и рекомендовали им приходить на службы пораньше.

Полиция заявила, что не может сообщить подробности, ссылаясь на продолжающееся расследование.

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