https://news.day.az/world/1624705.html В Белграде вспыхнули акции протеста
В Белграде вспыхнули акции протеста
Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", которые вечером 18 декабря начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии в центре Белграда, пытаются взять штурмом здание городской администрации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Демонстранты при помощи флагштоков снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки. Параллельно они уничтожают камеры видеонаблюдения. Кроме того, участники беспорядков используют фаеры.
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