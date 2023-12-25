Первый полет турецкого национального истребителя запланирован на следующей неделе
Ожидается, что первый национальный истребитель Турции "КААН" совершит свой первый полет 27 декабря этого года.
Как сообщает Day.Az, с вводом в эксплуатацию "КААН" Турция займет свое место среди стран, обладающих боевыми самолетами 5-го поколения.
Самолет производства турецкой компании авиационной и космической промышленности (TUSAS) впервые поднялся на взлетно-посадочную полосу 17 марта. За последние девять месяцев разработанный турецкими инженерами "КААН" успешно завершил первые летные испытания.
Размах крыльев "КААНа" составляет 14 метров, общая высота - 6 метров, длина - 21 метр. Кабина самолета рассчитана на одного человека.
Важнейшими особенностями этого двухмоторного самолета являются высокая маневренность, малая заметность для радаров, бортового вооружения и возможностей радиоэлектронной борьбы.
На новой неделе внимание будет обращено на первый полет национального истребителя "КААН", который характеризуется как самый амбициозный технологический проект Турции.
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