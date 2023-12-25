ЦАХАЛ сообщил о ликвидации большого количества боевиков ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа уничтожила более 100 боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель израильских вооруженных сил Питер Лернер.

"Подземная инфраструктура ХАМАС в лагере Джебалия была обнаружена и уничтожена в ходе операции ЦАХАЛ", - указал он.

"Операция включала ожесточенные бои, в ходе которых были убиты более 100 террористов. Кроме того, обнаружены, изъяты и уничтожены сотни единиц оружия", - отметил Лернер.

1 декабря израильские военные обвинили ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявили, что вновь переходят к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии. Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, число погибших в анклаве превысило 20 тыс., более 53 тыс. пострадали.

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