Хуситы обвинили США в «милитаризации» Красного моря

В Красном море американский корабль открыл огонь, пытаясь сбить разведывательный беспилотник правящей на севере Йемена группировки "Ансар алла", передает Day.Az со ссылкой на РБК.

По словам представителя хуситов Мухаммеда Абдель Саляма, корабль открыл огонь из нескольких орудий, одна из ракет взорвалась рядом с судном под флагом Габона, которое шло из российского порта. Он добавил, что это говорит о "состоянии растерянности и тревоги" и обвинил США и союзников в "милитаризации Красного моря".

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