Рядом с лайнером Джо Байдена заметили НЛО?

Американские плейнспоттеры засекли неопознанный летающий объект (НЛО) над аэропортом Лос-Анджелеса, когда там приземлялся самолет президента США Джо Байдена.

Как передает Day.Az, об этом сообщает USA Today.

10 декабря они снимали пару истребителей F-35 и самолет-заправщик KC-10, которые обеспечивали прибытие лайнера американского лидера.

"Вы это видели? Там что-то летело. Я не слишком уверен, что это было", - сказал один из наблюдающих.

Через несколько минут предмет появился снова. Кроме того, по мнению очевидцев, "он странно двигался". Чуть позже объект показался в поле зрения в третий раз. Второй наблюдающий назвал летающую вещь UAP, которую в правительстве США идентифицируют как "неопознанное аномальное явление".

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