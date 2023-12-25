Египет представил план окончания войны в секторе Газа

Египет предложил трехэтапный план окончания войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. План включает прекращение огня, освобождение заложников и формирование палестинского правительства, как передает Day.Az об этом сообщает израильская газета The Times of Israel.

Как пишет издание, 24 декабря израильские официальные лица подтвердили нескольким еврейским СМИ, что Египет выдвинул на обсуждение новое предложение о перемирии в войне с ХАМАС и освобождении израильских заложников, удерживаемых боевиками в секторе Газа. По словам некоторых чиновников, Израиль не категорически отвергает это предложение, проект может привести к переговорам.

По данным саудовского новостного сайта Asharq, который процитировал источник, принимавший участие в переговорах между Египтом и ХАМАС в ​​Каире на прошлой неделе, египетская инициатива представляет собой план прекращения боевых действий и освобождения всех оставшихся заложников в три этапа, говорится в материале.

Первый этап - двухнедельное прекращение боевых действий с возможностью продления до трех или четырех в обмен на освобождение 40 заложников - женщин, несовершеннолетних и пожилых мужчин, особенно больных. Взамен Израиль освободит 120 палестинских заключенных. За это время военные действия прекратятся, израильские танки отойдут, а в Газу поступит гуманитарная помощь, отмечает Times of Israel.

На втором этапе планируется сформировать технократическое правительство на Западном Берегу и в секторе Газа, которое будет наблюдать за восстановлением анклава и проложит путь к палестинским парламентским и президентским выборам.

Третий этап будет включать всеобъемлющее прекращение огня, освобождение оставшихся израильских заложников, в том числе солдат, в обмен на палестинских заключенных в израильских тюрьмах, связанных с ХАМАС и террористической группировкой Палестинский исламский джихад. На этом этапе Израиль выведет свои войска из городов сектора Газа и позволит перемещенным лицам из сектора Газа с севера анклава вернуться в свои дома.

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