https://news.day.az/world/1624746.html Россия планирует открыть второе генконсульство в Армении
Россия планирует открыть второе генконсульство в Армении
Россия в ближайшей перспективе откроет несколько загранучреждений - два посольства и пять генконсульств, соответствующие решения уже согласованы.
Как передает Day.Az, об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов в интервью kp.ru.
"Уже приняты и согласованы с властями государств пребывания решения об открытии посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, генеральных консульств в Капане (Армения), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Денпасаре (Индонезия) и Мале (Мальдивская Республика)", - указал дипломат.
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