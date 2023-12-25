ВВС Турции ударили по позициям террористов

ВВС Турции нейтрализовали 26 террористов YPG/PKK в ходе воздушных операций по объектам террористов на севере Ирака и Сирии.

Как передает Day.Az, об этом Министерство национальной обороны Турции сообщило на своей странице в соцсети Х.

"По предварительным данным, 23 декабря 2023 года в ходе воздушных операций по объектам террористов на севере Ирака и Сирии нейтрализовано не менее 26 террористов. Целевые оценочные исследования результатов воздушных операций продолжаются", - говорится в сообщении.

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