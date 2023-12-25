Студенты в Белграде объявили о подготовке к очередной акции протеста

Сербские студенты, несогласные с результатами парламентских выборов, объявили о планах провести акцию протеста в понедельник в Белграде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает газета Blic.

По ее информации, акция запланирована на 11:00 по местному времени (14:00 по бакинскому времени) перед зданием министерства государственного управления и местного самоуправления в сербской столице.

Между тем, на 15:00 (18:00 по бакинскому времени) намечено заседание Совета национальной безопасности Сербии в связи с обострившейся ситуацией в стране.

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