Израиль объявил о новой гуманитарной паузе в сектора Газа

Израильская армия установила новую четырехчасовую гуманитарную паузу в боевых действиях в центральной части сектора Газа для помощи местному населению.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ).

"Армия обороны Израиля обеспечивает тактические паузы из гуманитарных соображений, чтобы позволить гражданскому населению пополнить запасы еды и воды. Сегодня, 25 декабря, пауза устанавливается в районе Аш-Шейх Мухаммад аль-Ямани (Запад) в Дейр-эль-Балахе с 10:00 до 14:00 (с 12:00 до 16:00 по бакинскому времени)", - говорится в сообщении, размещенном на странице КОГАТ в соцсети X (ранее Twitter).

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