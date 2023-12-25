В США сообщили, что угроза приостановки работы правительства никуда не делась

Новая угроза прекращение деятельности федеральных властей США из-за пропуска срока принятия бюджета правительства (шатдаун) никуда не делась, то, что республиканцы в палате представителей пошли на компромисс в ноябре по этому вопросу, не означает, что они сделают это снова. Как передает Day.Az, об этом сообщил обозреватель агентства Bloomberg Джонатан Бернштейн в статье, опубликованной на сайте издания.

"Угроза никуда не делась, и только потому, что Палата представителей пошла на попятную и дважды разрешила временное продление расходов, не означает, что они сделают это снова, когда истечет срок действия этих временных законопроектов, часть из которых - 19 января, а остальные - 2 февраля", - сообщил Бернштейн.

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