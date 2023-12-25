В Иране отметили неспособность США навязать миру свой порядок

Власти Соединенных Штатов признают, что в формирующемся многополярном мире они уже не в силах навязать свой миропорядок другим участникам на международной арене. Как передает Day.Az, такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в интервью агентству ISNA.

"В нынешних условиях они [США] признают, что подход установления миропорядка в одностороннем варианте приходит в упадок", - сказал дипломат, добавив, что раньше Вашингтон навязывал свой порядок при помощи силы.

Замминистра отметил, что действия Армии обороны Израиля в Газе и их поддержка властями США демонстрируют неспособность Вашингтона навязать международному сообществу свою политику.

По словам дипломата, народы всего мира, в том числе и Палестины, показали, что они не готовы отказываться от своих интересов и будут противостоять методам США даже ценой собственных жизней.

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