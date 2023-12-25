Немцы считают, что коалиция Шольца не доработает до конца срока

Примерно половина жителей Германии считает, что правительство Олафа Шольца не доработает до конца срока, истекающего осенью 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, таковы результаты опроса общественного мнения, который провела служба YouGov.

27% участников опроса считают, что коалиция распадется в 2024 году, 21% полагают, что нынешний кабмин доработает до 2025 года, но все равно будет распущен раньше времени. Лишь треть - 34% респондентов - уверены, что правительство Шольца сохранится до следующих выборов.

В опросе участвовали 2 092 человека.

На работу правительства ФРГ оказывает давление недавний вердикт Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии, но правительство Шольца в конце 2021 года перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным. Теперь правительству придется изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты. Однако это осложняется тем, что кабмин не успел в надлежащие сроки согласовать бюджет на 2024 год.

Большинство жителей Германии - 74% - полагают, что Шольц плохо справляется с обязанностями в должности федерального канцлера.

Канцлер ФРГ может в любой момент попросить Бундестаг определить, пользуется ли политика кабмина поддержкой большинства депутатов. Если по итогам голосования окажется, что нет, то глава правительства может попросить президента в трехнедельный срок распустить парламент. Данная процедура прописана в Конституции Германии. В 2005 году такой вопрос поднимал социал-демократ Герхард Шрёдер - тогда Бундестаг вынес его правительству вотум недоверия, досрочные выборы в парламент прошли на год раньше запланированного срока.

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