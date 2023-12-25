Оппозиция начала новый протест в центре Белграда

Поддерживающая оппозиционную коалицию "Сербия против насилия" студенческая организация "Борьба" начала акцию протеста у здания министерства госуправления и местного самоуправления республики в центре Белграда.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал N1.

"Борьба" поддерживает оппозиционную коалицию "Сербия против насилия" и требует от министерства госуправления страны перепроверки избирательных списков на предмет нарушений в ходе прошедших 17 декабря парламентских выборов.

Студенческая организация намерена блокировать вход в здание министерства до 18:00 по местному времени (21:00 по бакинскому времени). Сторонники оппозиции также анонсировали блокаду еще одного неназванного места в Белграде. Как сообщил телеканал, к протестующим намерены присоединиться и студенческие активисты из города Нови-Сад, второго по величине в стране.

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