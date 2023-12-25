Китайские компании резко обеднели

Три крупнейшие интернет-компании Китая резко обеднели на фоне обсуждаемых ограничений видеоигр. Их акции потеряли 80 миллиардов долларов капитализации, со ссылкой на данные торговых площадок сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Власти КНР обсуждают меры по снижению трат времени и денег в онлайн-играх. Регулятор предлагает установить лимиты на внутриигровые покупки и запретить награды за частые входы в игру. На фоне этих новостей акции Tencent на бирже в Гонконге подешевели на 16 процентов - это рекордное падение за день с 2008 года. Разработчик игр NetEase потерял 28 процентов стоимости ценных бумаг, а социальная сеть для геймеров подешевела на 15 процентов.

Администрация Си Цзиньпина давно борется с игровой зависимостью в стране - власти связывают увлечение онлайн-играми с безработицей и низкой рождаемостью, а также с ростом близорукости среди молодежи. По мнению аналитика Lightstream Research Мио Като, меры КНР могут побудить другие страны ввести аналогичные меры, что подорвет бизнес-модели мобильных игр.

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