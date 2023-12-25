Китай продолжит делиться с миром достижениями в области развития

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай продолжит расширять открытость на высоком уровне, улучшать деловую среду, усиливать защиту интеллектуальной собственности, формировать открытую и глобально конкурентоспособную инновационную экосистему и делиться с миром достижениями Китая в области развития. Об этом сообщается в официальном комментарии Генерального консульства КНР в Екатеринбурге со ссылкой на Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По информации СМИ, старший постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Китае Стивен Барнетт заявил в интервью, что в 2023 году Китай обеспечит треть мирового экономического роста. По его мнению, еще более высокий и более устойчивый рост вполне достижим для Китая в 2024 году", - отмечается в комментарии.

"Многие международные организации, такие как МВФ и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), недавно пересмотрели свои прогнозы в отношении роста Китая на 2023 год и выразили уверенность в экономических перспективах Китая в следующем году", - приводятся слова Ван Вэньбиня в ответ на просьбу прокомментировать интервью представителя МВФ на регулярном брифинге для журналистов.

По его словам, Китай широко признан крупнейшим двигателем мировой экономики. "Как показывают исследования МВФ, более быстрый экономический рост в Китае имеет положительные последствия для всего мира. Рост китайской экономики на один процентный пункт в среднем приводит к увеличению этого показателя в других экономиках на 0,3%", - цитируют представителя МИД в официальном комментарии.

"Отметив, что Китай имеет гипермасштабный рынок с крупнейшим в мире потенциалом, Ван Вэньбинь подчеркнул, что реализуемая правительством Китая макроэкономическая политика дала сильный толчок развитию экономики. Появилось достаточно много возможностей для более эффективного осуществления денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Всестороннее углубление политики реформ и открытости в Китае также придает мощный импульс устойчивому экономическому развитию. Кроме того, новый виток научно-технической революции и промышленной трансформации в мире предоставляет широкую арену для китайской экономики", - сказано в комментарии.

"В целом благоприятных условий для развития Китая больше, чем неблагоприятных, отметил Ван Вэньбинь, добавив, что тенденция экономического восстановления и траектория здорового долгосрочного развития не претерпели изменений, а количество факторов и условий в пользу высококачественного развития растет", - отмечается в комментарии.

"Мы приглашаем представителей бизнеса со всего мира и дальше приезжать в Китай во имя достижения глобального успеха", - приводится в комментарии слова Ван Вэньбиня.

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