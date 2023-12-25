В Берлине примут повышенные меры безопасности в новогоднюю ночь

Повышенные меры безопасности будут приняты в Берлине на новогоднюю ночь, одна из причин - последствия ближневосточного конфликта. Об этом заявила агентству DPA глава столичной полиции Барбара Словик.

"Полицейское присутствие на улицах будет самым крупным за последние десятилетия, - сказал она. - Прежде всего это связано с ближневосточным конфликтом, который усложняет ситуацию". По ее словам, на улицах будут дежурить до 2 500 правоохранителей, еще 500 представителей федеральной полиции будут охранять порядок на вокзалах и станциях городской электрички.

С 7 октября в Германии зарегистрированы около 3 500 правонарушений в связи с палестино-израильским конфликтом, большинство из них совершено на почве антисемитизма. В первую очередь речь идет о проявлении насилия, ксенофобии, нанесении имущественного ущерба, противодействии стражам порядка. 8 октября канцлер Олаф Шольц заявил о решении тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на территории ФРГ.

В прошлые годы в новогоднюю ночь напряженная ситуация складывалась в районах, где проживают выходцы из арабских стран. В частности, сообщалось о том, что агрессивная молодежь забрасывала пиротехникой машины скорой помощи, полиции и автобусы.