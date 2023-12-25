В ЕС захотели создать единый оборонный рынок

В Евросоюзе планируют сформировать общеевропейский оборонный рынок, чтобы расширить сотрудничество и избежать международных рисков. Об этом пишет Euractiv, ссылаясь на документы Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Союз собирается разработать Европейскую стратегию оборонной промышленности (EDIS) и управлять военными поставками на уровне всего блока, это позволит исключить риски для стран-членов.

"Более интегрированный и конкурентоспособный европейский рынок оборонной продукции позволит европейской оборонной технологической и промышленной базе извлекать выгоду из эффекта масштаба, повышая эффективность своих промышленных организаций", - указано в одном из документов.

В ЕС будут выявлять узкие места в цепочках поставок, упрощать трансферты внутри союза, а также совместно использовать производственные мощности и сделать запасы боеприпасов.

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