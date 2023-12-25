В США растет заболеваемость новым вариантом COVID-19

В США за две недели выросла заболеваемость новым вариантом JN.1 в два раза. Об этом пишет газета Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, штамм JN.1 был выявлен более чем в 44% случаев заболеваний на фоне снижения активности американцев в сфере вакцинации.

Отмечается, что JN.1 является подвидом штамма "Омикрон".

"Уровни смертности и госпитализации [для JN. 1] - это не взрывные темпы, которые мы видели во время волны "Дельта", но мы определенно наблюдаем рост", - сказал Карлос Мальвестутто, доцент кафедры инфекционных заболеваний в Медицинском центре Векснера Университета штата Огайо.

Он добавил, что в США снизилось внедрение обновленных вакцин против COVID-19. Крупные американские сети аптек, включая CVS и Walgreens Boots, попытались повысить спрос на уколы. Работники некоторых магазинов жалуются на давление, поскольку магазины пытаются компенсировать потерю спроса на вакцины, предлагая бонусы сотрудникам, которые убеждают покупателей сделать прививку.

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