Сенатор США раскрыл, что нужно Трампу для победы на выборах

Экс-президенту США Дональду Трампу необходимо представить свое политическое видение по улучшению безопасности и процветания американцев. Об этом заявил сенатор США от республиканской партии Линдси Грэм, его слова приводит портал Axios, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я беспокоюсь о 2024 году. Если президент Трамп представит видение, улучшающее безопасность и процветание американцев, он победит. Если он оглянется назад, я думаю, он проиграет", - заявил Грэм.

Сенатор подчеркнул, что, если Трамп сосредоточится на выборах 2020 года в своей предвыборной кампании и продолжит утверждать о своей победе, он рискует проиграть выборы.

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