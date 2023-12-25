В Польше допустили новое блокирование границы с Украиной
Фермеры Польши допустили новое блокирование границы с Украиной после Нового года. Об этом заявил агентству РАР лидер Подкарпатского отделения организации "Обманутая деревня" Роман Кондрув, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Протест не окончен, а приостановлен. Если мы не получим от премьера письмо с заверениями, что наши постулаты будут выполнены, мы вернемся к блокаде в начале следующего года", - сказал он.
По его словам, это может произойти 2 или 3 января. Для этого фермеры оставили на месте блокады палатку и флаги. Все готово, чтобы вернуться в случае необходимости, подытожил Кондрув.
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