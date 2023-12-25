Иракская группировка заявила об ударе по американской базе

Шиитская военизированная группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявила в понедельник, что нанесла при помощи беспилотников удар по базе в Сирии, на которой размещены, в том числе, американские военные.

Как передает Day.Az со слсылкой на Интерфакс, об этом передает агентство EFE.

"Исламское сопротивление в Ираке" атаковало дронами базу "Зеленая деревня" на территории Сирии", - говорится в коммюнике, которое цитирует EFE.

В группировке отметили, что эта акция является ответом на события в секторе Газа, а также "сопротивлением силам американской оккупации в Ираке и во всем регионе".

Агентство EFE отмечает, что эта группировка с октября совершила порядка 80 атак на объекты, связанные с США, в Сирии и Ираке.

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