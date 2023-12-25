https://news.day.az/world/1624930.html Иран отвергает обвинения США
Иран отвергает обвинения США
Заявления Пентагона о том, что Тегеран причастен к атаке с применением беспилотника на танкер в Индийском океане, не соответствуют действительности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявили в понедельник в МИД Ирана.
"Обвинения со стороны США бесконечны. Мы отвергаем эти обвинения", - сказал представитель иранского МИД Нассер Канани на пресс-конференции.
Канани отметил, что Иран играет ведущую роль в обеспечении международной морской безопасности.
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