Иран отвергает обвинения США

Заявления Пентагона о том, что Тегеран причастен к атаке с применением беспилотника на танкер в Индийском океане, не соответствуют действительности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявили в понедельник в МИД Ирана.

"Обвинения со стороны США бесконечны. Мы отвергаем эти обвинения", - сказал представитель иранского МИД Нассер Канани на пресс-конференции.

Канани отметил, что Иран играет ведущую роль в обеспечении международной морской безопасности.

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