https://news.day.az/world/1624932.html Путин сможет пообщаться с Пашиняном "на полях" мероприятий в Петербурге
Путин сможет пообщаться с Пашиняном "на полях" мероприятий в Петербурге
Президент России Владимир Путин сможет пообщаться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном "на полях" неформального саммита СНГ и заседания Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"У них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах, "на полях" предстоящих мероприятий", - ответил он на соответствующий вопрос на брифинге.
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