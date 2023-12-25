Полиция Сербии заявила, что оппозиция страны "показала истинное лицо"

Сторонники оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" показали свое истинное лицо, применив силу против сотрудников правоохранительных органов в ходе попытки захватить городскую администрацию Белграда вечером 24 декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции начальник управления сербской полиции Ивица Ивкович.

По его словам, события прошлой ночи "полностью подтвердили информацию МВД и показали истинное лицо и намерения [участников] этих акций". Он также напомнил, что несмотря на наличие защитного обмундирования, восемь полицейских получили травмы, а одному из стражей порядка предстоит операция.

Глава управления полиции продемонстрировал предметы, использовавшиеся сторонниками оппозиции против полицейских. В их число вошли камни, палки и разные виды пиротехнических изделий.

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