Пашинян проявил неуважение к Путину на встрече лидеров стран ЕАЭС

Курьезный инцидент произошел на сегодняшней встрече лидеров стран Евразийского Экономического Союза в Санкт-Петербурге.

Как сообщает в понедельник Day.Az, премьер-министр Армении Никол Пашинян при всех полез в телефон во время речи президента России Владимира Путина.

Представляем вашему вниманию эти кадры:

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