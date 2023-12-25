https://news.day.az/world/1624980.html Пашинян проявил неуважение к Путину на встрече лидеров стран ЕАЭС - ВИДЕО
Пашинян проявил неуважение к Путину на встрече лидеров стран ЕАЭС - ВИДЕО
Курьезный инцидент произошел на сегодняшней встрече лидеров стран Евразийского Экономического Союза в Санкт-Петербурге.
Как сообщает в понедельник Day.Az, премьер-министр Армении Никол Пашинян при всех полез в телефон во время речи президента России Владимира Путина.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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