Президент Беларуси назвал Борреля дураком

Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя слова Жозепа Борреля о необходимости готовиться Западу к затяжному конфликту с РФ, заявил, что России и Беларуси не до нового конфликта с НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это дурь! Это человек дурной просто, понимаете, он дурак! Он к политике не имеет отношения!" - сказал Лукашенко.

По его словам, если бы Боррель был бы умным, он бы подумал "по-хозяйски".

"Нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться, так мы что же, на эти проблемы будем наслаивать новые?" - сказал Лукашенко.

По его словам, "любой бы человек так подумал".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!