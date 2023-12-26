Принц Уильям и Кейт Миддлтон поддержали рождественскую традицию

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми посетили службу в церкви Святой Марии Магдалины в Норфолке. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на People.

Пара пришла на традиционное рождественское мероприятие со всеми детьми: 10-летним принцем Джорджем, восьмилетней принцессой Шарлоттой и пятилетним принцем Луи. В этом году семья выбрала наряды зеленого и синего оттенка. Кейт Миддлтон предпочла водолазку, юбку, пальто с поясом Alexander McQueen и замшевые сапоги на каблуках.

Каждое Рождество члены королевской семьи отправляются в церковь Святой Марии Магдалины на праздничную мессу. Затем они возвращаются в Сандрингем-Хаус, чтобы насладиться традиционным праздничным угощением из индейки.

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