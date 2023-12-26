https://news.day.az/world/1624998.html Сербская оппозиция перекрыла центр Белграда
Сербская оппозиция перекрыла центр Белграда
Более полутора тысяч сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" перекрыли движение в центре Белграда и направились к зданию столичного полицейского управления. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Протестующие по призыву депутата парламента Сербии Срджана Миливоевича хотят "узнать судьбу" сторонников оппозиции, задержанных накануне в ходе беспорядков у здания администрации Белграда.
Полиция перекрыла все улицы на пути шествия, также прекращено движение общественного транспорта.
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