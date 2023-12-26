Япония ввела санкции против представителей руководства ХАМАС

Япония ввела санкции против представителей руководства радикального движения ХАМАС в связи с нападением на Израиль в октябре. Об этом говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В санкционные списки внесены лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, руководитель военного крыла движения Мухаммед ад-Дейф и его заместитель Марван Исса.

Япония примет в отношении них несколько мер, включая заморозку активов в случае обнаружения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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