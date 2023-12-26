США ударили по объектам группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке

США нанесли удары по трем объектам группировки "Катаиб Хезболлах" и связанных с ней группировок в Ираке. Об этом заявило Минобороны США на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно сообщению Пентагона, удары были нанесены по указанию президента США Джо Байдена в ответ на нападения на американских военных в Ираке и Сирии. В результате атаки связанной с "Катаиб Хезболлах" группировки на авиабазу в Эрбиле пострадали трое военнослужащих США, один из них находится в критическом состоянии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!