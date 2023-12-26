https://news.day.az/world/1625009.html США ударили по объектам группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке
США ударили по объектам группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке
США нанесли удары по трем объектам группировки "Катаиб Хезболлах" и связанных с ней группировок в Ираке. Об этом заявило Минобороны США на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно сообщению Пентагона, удары были нанесены по указанию президента США Джо Байдена в ответ на нападения на американских военных в Ираке и Сирии. В результате атаки связанной с "Катаиб Хезболлах" группировки на авиабазу в Эрбиле пострадали трое военнослужащих США, один из них находится в критическом состоянии.
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