Раскрыта доля России в торговле Китая

Доля Китая в российской торговле по итогам десяти месяцев 2023 года составила 32% - такая оценка приводится в обзоре Института Гайдара (ИЭП). На основе данных китайской таможни в ИЭП рассчитали, что доля КНР в российском импорте за этот период составила 41%, в экспорте - 26%. В январе-октябре китайский экспорт в РФ в денежном выражении составил $90,1 млрд (рост на 51% к тому же периоду 2022-го), $54,9 млрд из этой суммы пришлись на ввезенные в РФ машины, оборудование и транспортные средства, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

По итогам всего года товарооборот с КНР может достичь $225 млрд, что на 22% выше показателя 2022 года и на 60% - 2021-го. Напомним, Москва и Пекин рассчитывали нарастить двустороннюю торговлю до $200 млрд к 2024 году - данные ИЭП, как и представленная ранее китайской таможней статистика, указывают на то, что этот план выполнен досрочно. Отметим, что дорожная карта, в которой был обозначен этот порог, была принята еще до начала военной операции РФ в Украине.

Для Китая Россия остается куда менее значимым торговым партнером, напоминают в ИЭП: ее доля в товарообороте КНР в январе-октябре 2023 года составила лишь 3,9%: на российские товары пришлось 5,1% импорта в Китай, поставки на российский рынок сбыта составили 3,3% его экспорта. Импорт российских товаров в январе-октябре составил $106,3 млрд (на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года). $81,8 млрд из них - это топливо, ставшее основным драйвером роста поставок в Китай после переориентации российского экспорта. Доля РФ в общем объеме китайского импорта топлива увеличилась за десять месяцев до 18,4% (на 2,3 пункта к тому же периоду 2022 года).

Ключевыми же торговыми партнерами Китая остаются страны, которые РФ считает "недружественными",- это прежде всего государства ЕС (13,2% в товарообороте КНР) и США (11,2%). В ИЭП напоминают: учитывая их доли в китайской торговле и тот факт, что заместить сырьевые товары проще, чем промышленные, можно говорить о том, что зависимость Китая от "недружественных" РФ стран значительно превосходит его зависимость от Москвы. "Это повышает возможности использования вторичных санкций для ограничения взаимной торговли Китая и России, особенно в случае санкций против отдельных компаний",- заключают авторы обзора.

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