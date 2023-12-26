В США расследуют угрозы судьям Колорадо по делу Трампа

ФБР и полиция Денвера расследуют угрозы судьям Верховного суда штата Колорадо, которые постановили, что бывший президент США Дональд Трамп не сможет участвовать в праймериз в этом штате.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios.

"Мы будем активно проводить расследование любых угроз или применения насилия, совершенных теми, кто использует экстремистские взгляды для оправдания своих действий, независимо от их мотивации", - говорится в заявлении ФБР, имеющемся в распоряжении портала.

Согласно сведениям Axios, вердикт суда об отстранении Трампа от праймериз в Колорадо вызвал всплеск агрессивной риторики в адрес судей в интернете.

Издание также отметило, что полиция проводит дополнительное патрулирование окрестностей и мест проживания судей.

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил голосовать за Трампа на праймериз от Республиканской партии в этом штате. Такое решение объясняется 3-м разделом 14-й поправки к конституции, согласно которому ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам". Это изменение в основной закон было внесено после Гражданской войны 1861-1865 годов, чтобы ограничить права политиков, участвовавших в вооруженном противостоянии на стороне рабовладельческих штатов Юга.

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