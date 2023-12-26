Раиси готовится посетить Турцию

Президент Ирана Эбрахим Раиси может посетить Турцию 4 января.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Hürriyet.

По ее данным, визит состоится в обозначенную дату, если не последует изменений. Ранее поездка Раиси в Турцию уже откладывалась.

В случае приезда, как отмечает газета, одной из основных тем переговоров будет борьба с терроризмом. Этот вопрос в последние дни остро обсуждается в Турции в связи с гибелью 12 солдат в результате нападений боевиков Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической.

13 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 28 ноября ожидается визит Раиси, а также проведение заседания Совета сотрудничества высшего уровня. Однако тогда Раиси не прибыл в Анкару. Как пояснил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, визит был отложен из-за заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа.

Впоследствии глава турецкого МИД Хакан Фидан сообщил, что Раиси "в скором времени посетит" Турцию в связи с проведением 8-го заседания Совета сотрудничества высшего уровня.

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