ВМС Британии сообщили об инциденте у побережья Йемена

Инцидент, связанный с безопасностью судоходства, произошел примерно в 93 км к западу от побережья Йемена. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"UKMTO получил информацию об инциденте в 50 морских милях (около 92,6 км) к западу от Ходейды. Власти ведут расследование", - говорится в заявлении на сайте центра.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" заявили, что они будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. После участившихся случаев нападения на суда нескольких компаний, в том числе CMA CGM и Maersk, заявили о приостановке перевозок по Красному морю.

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